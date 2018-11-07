Вашингтон, 7 ноября. Около 39% избирателей пришли на промежуточные выборы в США, чтобы выразить свое несогласие с президентом Дональдом Трампом. Таковы результаты exit poll, проведенного телеканалом CNN.

Согласно данным телеканала, 39% опрошенных избирателей сообщили, что не согласны с политикой Трампа. 26% заявили, что пришли на избирательные участки, чтобы поддержать действующего президента. Еще 33% сообщили, что личность Трампа никак не повлияла на их решение проголосовать.

Во вторник в Соединенных Штатах стартовали промежуточные выборы в Конгресс. В ходе голосования будут переизбраны полностью палата представителей и около трети сената.

От исхода выборов зависит, насколько Трамп будет свободен в действиях на международной арене, сообщает «Газета.ру». Если большинство мест займут демократы, над главой Белого дома нависнет вполне реальная угроза импичмента.

Fox News сообщал ранее, что данные выборы могут стать самыми дорогими в истории страны и обойтись в 5 млрд долларов. По данным телеканала, Демократическая партия вложила в свою избирательную кампанию около 1,3 млрд долларов. Их противники, республиканцы, потратили более 1 млрд долларов.