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Адвокаты российского бизнесмена Рыболовлева напомнили СМИ о тайне следствия

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Адвокаты российского бизнесмена Рыболовлева напомнили СМИ о тайне следствия

Монако, 7 ноября. Сообщения о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако были подтверждены его адвокатами. Они добавили, что сообщения во французских СМИ, из которых о задержании стало известно, нарушили тайну следствия.

«Факты, в связи с которыми его [Рыболовлева] пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», ― сообщили юристы российского бизнесмена.

По их словам, публикации во французских СМИ о задержании Рыболовлева, в частности – в газете Le Monde – нарушили тайну следствия.

Кроме того, адвокаты напомнили о необходимости соблюдать презумпцию невиновности по отношению к их клиенту, пишет «Газета.ру».

Напомним, что французская газета Le Monde в этот вторник сообщила, что Рыболовлев был задержан в Монако для дачи показаний по делу о коррупции. Одновременно с этим, полиция провела обыск на его вилле.

 

Автор: Антон Зарубин
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