«Бессмертный Крылов»: сенатор рассказал, как абсурдность санкций против РФ заставит США отказаться от них

Москва, 7 ноября. Абсурдность санкционной политики против России станет настолько очевидной для избирателя в США, что от нее откажутся по сугубо внутриполитическим причинам, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

Во вторник представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что ведомство намерено действовать согласно закону, который требует введения новых антироссийских санкций, поскольку Россия не выполнила требования Вашингтона по «делу Скрипаля».

«Бессмертный Крылов. Он знал, что нас будут обвинять во всех смертных грехах. «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать!», — отметил Морозов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в США проходят выборы, поэтому Россия годится «на роль страны, которая мешает США чувствовать себя безраздельным хозяином мира и «влияет» на их выборы». Поэтому, по его словам, новые санкции как способ выживания некоторых американских политиков вполне возможны.

При этом сенатор считает, что возможен другой сценарий развития событий.

«Абсурдность санкционной политики станет настолько очевидной, что от неё откажутся по сугубо внутриполитическим причинам», — заявил он, добавив, что данный сценарий кажется ему «наиболее вероятным».

Во вторник в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Как сообщала «Газета.ру», от исхода голосования зависит, насколько президент Дональд Трамп будет свободен в действиях на международной арене.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, советники Трампа ранее организовали для него «оперативный штаб» для наблюдения за результатами голосования. Глава Белого собирался в течение всего дня следить за ходом выборов.

Первые предварительные итоги голосования в штатах ожидаются в 02.00.