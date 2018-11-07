«Кто кому должен счет предъявлять»: в РФ ответили на украинские заявления о компенсациях за Крым

Киев, 7 ноября. Бывший прокурор Украины Святослав Пискун заявил, что Россия должна выплатить Украине «триллионы» в качестве «компенсаций» за утрату Крыма. При этом он признал, что у современной Украины нет возможностей каким-либо образом вернуть полуостров назад.

Выступая в эфире телеканала NewsOne, Пискун, который занимал пост генерального прокурора при президентах Украины Леониде Кучме и Викторе Ющенко, выступил с призывом «поставить Россию на колени». Для этого, по его словам, Киев должен подавать иски в международные организации, чтобы требовать от России возмещения убытков, якобы нанесенных украинскому народу воссоединением Крыма с Россией.

В своем выступлении он потребовал возместить ущерб, который якобы понесли украинские граждане после воссоединения Крыма. По словам Пискуна, они могли лишиться своего имущества на территории полуострова.

«Хотите, чтобы у вас был Крым — платите триллионы», — заявил Пискун.

Бывший прокурор также выразил убежденность в том, что Украина получит эти компенсации. Назвать сроки, когда подобное может произойти, или хотя бы при каких обстоятельствах, Пискун затруднился.

Украинские бывшие и действующие политики регулярно называются необыкновенно крупные суммы, якобы вложенные Киевом в развитие полуострова. Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев «вложил» в Крым «порядка ста миллиардов долларов».

Эти заявление легко опровергаются показаниями крымских властей, которые неоднократное указывали, что Украина использовала полуостров как «офшорную зону», где отмывались крупные, но нелегально полученные средства. С таким мнением, в частности, выступал глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, который в 1997–2000 годах руководил крымской милицией. Его поддержал депутат Госдумы от Республики Крым Константин Бахарев, напомнивший, что Украина на протяжении 23 лет сознательно тормозила и сдерживала развитие полуострова, пишет издание «ForPost».

Поэтому в настоящее время Россия вынуждена преодолевать последствия украинского управления Крымом, которые привели множеству проблем на полуострове. Как отметил крымский политолог Андрей Никифоров, не вполне понятно, кто кому должен предъявлять счет за состояние Крыма, которое начало уверенно улучшаться лишь после воссоединения с Россией в 2014 году по результатам всенародного референдума на полуострове.