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Здание в нацпарке на Аляске «обросло волосами» с ногами

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Здание в нацпарке на Аляске «обросло волосами» с ногами

Джуно, 7 ноября. Сотрудники заповедника Глейшер-Бей на Аляске обнаружили на служебном здании жуткого вида растительность, которая оказалась «живой».

Как сообщает IFL Science, чиновник парка рассказал, что сначала им показалось, что здание перед Хеллоуином «обросло волосами».

Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что меховидные пряди являются ногами. Сотни жутких, ползающих конечностей принадлежат паукообразным существам: сенокосцам или косиножкам. 

Издание уверяет, что для людей сенокосцы не опасны, они не могут укусить и не производят яд.

Пресс-служба заповедника уточнила, что сенокосцы не являются пауками, но принадлежат к классу паукообразных вместе с пауками. В отличие от пауков, они не создают паутину, и у них нет клыков или желез для производства яда. 

Автор: Олеся Волкова
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