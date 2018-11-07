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Девушка, обвинившая Шамсуарова в изнасиловании, показала синяки и следы крови

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Девушка, обвинившая Шамсуарова в изнасиловании, показала синяки и следы крови

Москва, 7 ноября. В Сети опубликованы фото квартиры после избиения девушки, которая обвинила в изнасиловании сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова. 

На фотографиях, которые опубликовал телеканал Рен ТВ, виден унитаз с оторванной крышкой. Внутри него заметны следы крови.

По данным телеканала, девушка прошла обследование в больнице. Медики поставили диагноз — изнасилование. Она также зафиксировала побои, которые, по словам девушки, были нанесены ей во время изнасилования.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по данным источника, дело передано в Дорогомиловскую межрайонную прокуратуру.

Отметим, Шамсуаров ранее стал участником другого скандала. Два года назад он на Gelandewagen с друзьями устроил гонку с полицией. Прокуратура требовала для нарушителей реальные сроки наказания. По решению суда, Шамсуаров был приговорен к исправительным работам, сообщали «Известия». Внедорожник суд постановил конфисковать.

Автор: Олеся Волкова
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