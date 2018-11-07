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Украина избежит дефолта только при условии сотрудничества с МВФ ― минфин

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Украина избежит дефолта только при условии сотрудничества с МВФ ― минфин

Киев, 7 ноября. Избежать дефолта по долговым обязательствам в 2019 году Украина сможет лишь при условии продолжения сотрудничества с МВФ. С таким заявлением выступило министерство финансов Украины.

«Только при условии продолжения сотрудничества с МВФ Украина может избежать дефолта по долговым обязательствам​​​. В следующем году мы должны направить на обслуживание и погашение долга более 400 миллиардов гривен (14,2 миллиарда долларов ― Прим. ФАН.)», ― сообщает пресс-служба украинского министерства.

В ведомстве отметили, что выход Украины из программы МВФ приведет к немедленной потере доступа к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов. Это, в свою очередь, приведет к реальной перспективе дефолта в 2019 году.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман в середине октября заявил, что Киев и МВФ сумели договориться о новой программе, которая начнет действовать со следующего года.

Автор: Антон Зарубин
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