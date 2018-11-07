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Серьезный пожар возник на заводе с горючим маслом под Одессой 

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Серьезный пожар возник на заводе с горючим маслом под Одессой 

Одесса, 7 ноября. Пожар возник в одном из цехов на заводе под Одессой, где хранятся значительные запасы горючего пальмового масла, сообщил советник начальника главного управления Национальной полиции по Одесской области Руслан Форостяк.

Форостяк на своей странице в Facebook сообщил, что на заводе в Одесской области возник серьезный пожар, «горит цех по производству маргарина, в котором находятся значительные запасы горючего пальмового масла». 

По его словам, жертв и пострадавших нет. Форостяк также уточнил, что аммиачный коллектор, который находится недалеко от завода, не представляет опасности.

Серьезный пожар возник на заводе с горючим маслом под Одессой 

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что сообщение о пожаре на заводе «Дельта Вильмар» поступило в 19.39. Прибывшие на место пожарные установили, что «интенсивно горит масло в компрессорной». К моменту приезда спасателей администрация предприятия эвакуировала всех сотрудников.

Площадь возгорания составила 1500 кв. метров. В тушении огня задействованы 22 единицы техники и 75 спасателей. В 22.40 огонь удалось локализовать. 

Автор: Олеся Волкова
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