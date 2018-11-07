«Ужасная смерть с большими последствиями»: почему «самый честный» прокурор Украины хочет уйти

Генпрокурор Украины Луценко засобирался в отставку. Или делает вид. Юрий Витальевич заявил о своем желании уйти с парламентской трибуны. До конца дня он пообещал подать президенту соответствующее заявление.

Юре — волю!

Однако депутаты не горят желанием отпустить Луценко на волю. По итогам рейтингового голосования «за» высказались лишь 38 парламентариев.

Нельзя сказать, что подобное развитие событий стало полной неожиданностью. Политолог Руслан Бортник назвал пять причин, которые сподвигли политика на громкое заявление. Есть среди них и такая:

«Понимание того, что в ВРУ крайне сложно провести его отставку: коалиции нет, кандидатуру нового генпрокурора согласовать крайне сложно», — цитирует «Страна».

Похоже, Юрий Витальевич в свойственном ему стиле лукавит. В его отставке сейчас не заинтересованы главные действующие лица — президент и парламент.

Тем не менее, «ход конем» в исполнении Луценко нельзя назвать рядовым событием. Эксперты склонны видеть в этом жесте признаки скорых и неизбежных перемен на украинском политическом Олимпе.

Смерть Екатерины Гандзюк

Катализатором тектонических сдвигов стала смерть известной активистки «Евромайдана», а ныне чиновницы Херсонской государственной администрации Екатерины Гандзюк. 31 мая на женщину совершили покушение «герои АТО» (АТО – антитеррористическая операция. Так ранее именовалась карательная операция киевских властей в Донбассе – прим. ФАН). Ее облили серной кислотой.

В шоковом состоянии Гандзюк доставили в отделение реанимации. 1 августа чиновницу перевели в столицу, предоставив ей государственную охрану. За время лечения Екатерина перенесла множество операций. 4 ноября ее жизнь оборвалась.

Активисты нагнетают, президент гневается, прокурор скорбит

Гибель активистки накалила и без того крайне неспокойную обстановку в Киеве и по всей Украине. Уже вечером «патриоты» водили хороводы под правительственными зданиями, вооружившись гневными табличками в адрес власти. Главный вопрос: кто убил Екатерину Гандзюк? Сразу 74 общественные организации обратились с требованием об отставке генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

В это время власти рвали на себе волосы. Президент Порошенко призвал как можно скорее выявить и наказать злоумышленников.

«Трагическая развязка была результатом преступного нападения. Другого мнения здесь и быть не может», — заявил гарант.

Луценко опубликовал очень грустный пост на Facebook. Рассказал, что воспринимает смерть Гандзюк как свое личное горе. Он также отчитался об уже проделанной работе.

«Следствие Нацполиции, которое ни на день не останавливалось, в котором проведено 367 допросов, 21 экспертизу, проверки на детекторе лжи и иные процессуальные действия, скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом», — отметил генпрокурор.

Особый резонанс

Гибель отдельно взятого человека, пусть и публичного, редко вызывает на Украине столь серьезные волнения. События последних лет коренным образом изменили общественное сознание.

Первый летальный исход на Майдане произвел шоковое и угнетающее впечатление. В итоге «революция достоинства» обернулась более сотней жертв. На Востоке страны государственный переворот не приняли. А новые власти не нашли иных аргументов, кроме оружия. Военный конфликт в Донбассе уже унес тысячи человеческих жизней. Смерть стала статистикой.

2 мая 2014 года «сторонники единства Украины» убили десятки мирных людей в Доме профсоюзов в Одессе. Даже такое чудовищное преступление нисколько не пошатнуло позиции киевских властей. Известный оппозиционный журналист Олесь Бузина пал жертвой неонацистов. Убит журналист Павел Шеремет. Эти и многие другие злодеяния расследуются лишь «для галочки». Ощутимого давления Киев по этому поводу не испытывает.

Во времена «тирании Януковича» с оппозиционеров всех мастей сдували пылинки. Да и Леонид Кучма долгое время просыпался и засыпал с именем Георгия Гонгадзе на устах.

Петру Алексеевичу живется намного спокойнее. Заокеанские партнеры не тревожат его «по мелочам».

Но трагедия Екатерины Гандзюк явно выбивается из общего правила. Еще 1 ноября Ангела Меркель примерила на себя новую футболку.

Канцлер пожелала чиновнице скорейшего выздоровления. Увы, судьба распорядилась иначе.

Меркель подарили футболку “Кто заказал Гандзюк?”. Активистка умерла несколько дней спустя • Портал ... https://t.co/zwQlMy7pE3 — Портал АНТИКОР (@antikorua) November 4, 2018

Презент для фрау Меркель привел в бешенство придворных «порохоботов» — сторонников действующего президента Украины.

«Думаете, их Гандзюк волнует? Нет, мертвая Гандзюк — их ступенька к желаемому значку народного депутата. И это чисто ради собственного пиара и денег», — написал на Facebook блогер Мирослав Олешко.

Мирослав еще много чего написал по этому поводу, но для цитирования эти строки непригодны — кролик был не очень вежливый.

Лагерь главы Украины нервничает явно неспроста.

«Ужасная смерть. С большими последствиями», — убеждена заместитель главного редактора издания «Страна» Светлана Крюкова.

Для Порошенко ситуация усугубляется вероятной причастностью к преступлению помощника депутата президентского блока Игоря Павловского. По имеющимся данным, именно он передал денежные средства исполнителям. Павловский уже отстранен от исполнения обязанностей помощника депутата.

Мустафа с экрана

Спич Юрия Луценко далеко не всех убедил в объективности расследования. Известный своими организаторскими способностями Мустафа Найем уже собирает коллектив единомышленников-правдорубов. Луценко раздражается.

«Вам решать — или Мустафа Найем будет руководить следствием и с экранов телевизора называть виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это ответственность», — пригрозил Луценко парламентариям.

Визави принял вызов. Обвинил Юрия Витальевича в позорном бегстве и попытке уйти от ответственности. Но кое в чем согласился.

«И да, когда он говорит, что или он, или мы, то лучше мы. Лучше мы будем расследовать эти дела, и доказывать, показывать, кто конкретно виноват и кто кого заказал», — сказал Найем.

В Верховной раде нашли компромиссный вариант. Обстоятельства смерти Екатерины Гандзюк будет расследовать специальная следственная комиссия. В ее состав вошли и Юрий Луценко и Мустафа Найем.

Насколько эффективной окажется сей тандем, покажет время.