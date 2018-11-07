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Посольство РФ направило властям Монако запрос в связи с задержанием Рыболовлева

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Посольство РФ направило властям Монако запрос в связи с задержанием Рыболовлева

Монако, 7 ноября. Посольство России направило властями Монако запрос, касающийся задержания российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщает представитель российской дипмиссии.

«Посольство запросило разъяснения в Монако по поводу поступившей из СМИ информации о задержании российского гражданина Дмитрия Рыболовлева», ― сообщил представитель посольства.

По данным газеты Monde, Рыболовлев был задержан 6 ноября по запросу властей Монако. Прокуратура обвиняет его в «коррупции», «торговле влиянием», а также соучастием в данных преступлениях. Адвокаты бизнесмена попросили власти Монако соблюдать презумпцию невиновности, а задержание Рыболовлева, по мнению его защиты, связано некими фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката.

 

Автор: Антон Зарубин
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