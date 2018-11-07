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Сирия: сирийский военный погиб под огнем боевиков в провинции Латакия

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Сирия: сирийский военный погиб под огнем боевиков в провинции Латакия

Латакия, 7 ноября. В результате обстрела со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации, смертельные ранения получил военнослужащий сирийской армии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевики обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе высоты Телль-Метвази в провинции Латакия. 

«В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил Сирии», — сообщили в ЦПВС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия, снарядов и устройств террористов на территории освобожденных районов провинций Эль-Кунейтра и Даръа. В ходе раскопок инженерные подразделения САА, в частности, наткнулись на химическое оружие, телекоммуникационные устройства и противотанковое оружие.

Автор: Олеся Волкова
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