Додон обсудил с Путиным и Миллером возможность снижения цены на российский газ

Кишинев, 7 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером возможность снижения цена на газ для республики. Об этом заявил сам Додон в эфире молдавского телевидения.

Додон заявил, что снижение цены может достигнуть 30%. По его словам, это связано в том числе с тем, что Молдавия получила статус наблюдателя при ЕАЭС.

«Россия готова пересмотреть цены на газ для Молдавии, особенно если учесть, что Молдавия получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Мы обсуждали возможность снижения цены на 25-30% - это будет очень значимо для молдавских потребителей», ― заявил Додон.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с Миллером ранее. Додон подчеркнул, что еще раз поднял его во время встречи с Путиным, которая состоялась на прошлой неделе. Руководитель Молдавии подчеркнул, что многое будет зависеть от итогов выборов в стране, а также дальнейшего внешнеполитического курса Молдавии.