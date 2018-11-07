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В доме российского бизнесмена Рыболовлева в Монако продолжаются обыски

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В доме российского бизнесмена Рыболовлева в Монако продолжаются обыски

Москва, 6 ноября. В доме российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако проходят обыски, сообщил источник в судебной системе княжества.

Как сообщил источник РИА Новости, до настоящего момента не поступало никаких официальных заявлений на тему «реальной причины задержания» Рыболовлева. В его доме в Монако продолжаются обыски. Правоохранители заполняют анкеты.

Источник уточнил, что Рыболовлева задержали, предположительно, только на 24 часа. Однако ясность в данном вопросе появится только после заседания суда. 

Во вторник стало известно, что президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева задержали утром по запросу Монако. Как сообщала «Газета.ру», его, по данным зарубежным СМИ, обвиняют в «коррупции» и «торговли влиянием».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в МИД РФ не поступало официальной информации по задержанию россиянина.

Автор: Олеся Волкова
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