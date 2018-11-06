Областной совет Тернополя запретил фильмы на русском языке

Тернополь, 6 ноября. На территории Тернопольской области Украины был введен мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта», то есть, в частности, демонстрацию фильмов и трансляцию песен. Об этом сообщает сайт Тернопольского облсовета.

Данное решение было принято депутатами в ходе заседания в этот вторник.

«Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины», — сообщает пресс-служба облсовета.

Кроме того, депутаты области приняли решение объявить 2019 год в области годом ОУН (запрещенная в России экстремистская организация), чтобы отметить таким образом ее девяностолетие.

Напомним, что ранее аналогичные решения были приняты Львовским и Житомирским областными советами. Предложения запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком, звучат на Украине регулярно. Отметим, что ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.