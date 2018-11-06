Москва, 6 ноября. На 84-м году жизни скончался актер и каскадер Геннадий Четвериков. О гибели Четверикова сообщила пресс-служба киностудии «Беларусьфильм» в Facebook.

«Обратите внимание на список фильмов, в которых актер принял участие. Это целая эпоха нашего кино», — говорится в сообщении.

Белорусский режиссер Зоя Климюк уточнил на своей странице, что прощание с актером состоится в среду, 7 ноября, в большом крематории Северного кладбища в Минске.

Климюк обратил внимание на то, что Четвериков «снялся более чем в 120 фильмах, многие из которых побили все рекорды советского кинопроката».

Каскадер родился в Оренбурге в 1935 году. Зрители помнят его по таким картинам, как «Пираты ХХ века», «Ярослав Мудрый», «Емельян Пугачев», «Трудно быть Богом», «Узник замка Иф» и многим другим.

Являлся членом Гильдии киноактеров Белоруссии и Белорусского Союза кинематографистов.