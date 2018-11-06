Ученые предположили, что кофе темной прожарки предотвращает болезнь Альцгеймера

Торонто, 6 ноября. При обжарке кофейных зерен вырабатываются особые вещества фенилинданы, которые препятствуют развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. К такому выводу пришла научная группа из канадского Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто.

Они изучили кофе из зерен светлой и темной обжарки. Согласно приведенным данным, кофейные зерна темной обжарки препятствуют возрастному снижению умственных способностей, характерных для болезней Альцгеймера и Паркинсона. Исследованию подвергался как кофе с кофеином, так и без него, исходя из чего ученые пришли к выводу, что положительный эффект от кофе достигается не за счет кофеина, а благодаря какому-то иному соединению.

Как удалось установить ученым, такими соединениями являются антиоксиданты фенилинданы. Они не дают образовываться амилоидным бляшкам — нейрофибриллярным клубкам, вызывающим деменцию. Потенциально эти вещества можно использоваться для предотвращения болезней Альцгеймера и Паркинсона.