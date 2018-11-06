Несколько фракций в Раде потребовали ввести мораторий на повышение цен на газ

Киев, 6 ноября. Лидеры депутатских фракций в Верховной раде внесли в парламент постановление об отмене повышения цен на газ для населения.

На официальном сайте Рады сообщается, что депутаты внесли на рассмотрение проект постановления, который предполагает введение моратория на повышение цен на газ для населения.

Уточняется, что предложение внесли, в частности, лидеры «Радикальной партии» и «Батькивщины» Олег Ляшко и Юлия Тимошенко.

Коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко прокомментировал инициативу депутатов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что три фракции, входящие в число инициаторов введения моратория, в 2015 году голосовали за отмену госрегулирования цен на газ.

Как сообщали «Известия», с 1 ноября цена на газ для украинцев была повышена на 23,5%. Это было одним из требованием МВФ для продолжения финансовой помощи Киеву. Решение вызвало волну протестов в стране.

Позднее депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что с экономикой Украины произошла катастрофа. По его мнению, несколько поколений украинцев будут вынуждены «пахать и пахать на эти МВФы». Как сообщала «Газета.ру», Рабинович обратил внимание на то, что внешний долг Украины уже достиг почти 48 млрд долларов.