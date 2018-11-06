Политолог назвал бредом призыв Рады к ЕС ввести санкции против Москвы из-за выборов в Донбассе

Москва, 6 ноября. Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал бредом призыв первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко к Евросоюзу ввести санкции в отношении РФ за якобы организацию выборов в Луганской и Донецкой народных республиках.

«Никто к этому бреду прислушиваться не будет», — заявил политолог в интервью RT.

При этом он выразил мнение, что выражение «европейские партнеры Киева» — «само по себе смешное», поскольку многие европейские государства «не знают об этом партнерстве». Подобные заявления, по словам эксперта, звучат все чаще в преддверии выборов президента на Украине.

По словам Манойло, европейские страны «уже давно не обращают внимания» на громкие заявления киевских властей.

«Странно, что киевские парламентарии не призывают к более резким действиям, а требуют только санкций. Это болтовня, в Европе на неё уже давно не обращают внимания», — считает политолог.

Как сообщала «Газета.ру», во вторник Геращенко заявила, что проведение «псевдовыборов» на территории Украины требует санкций против России. По ее мнению, за организацией голосования стоит Москва.

Выборы в республиках Донбасса должны пройти 11 ноября. Киев уже поспешил заявить, что не признает их результатов.

Ранее во вторник, как сообщали «Известия», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы в республиках не вступают в противоречие с минскими соглашениями. На вопрос о том, признает ли Кремль голосование в Донбассе, Песков попросил дождаться завершения голосования.