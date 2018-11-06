Госдеп США обдумывает возможность введения новых санкций против РФ ― Науэрт

Вашингтон, 6 ноября. Госдепартамент США обдумывает возможность введения новых санкций против России в связи так называемым «делом Скрипалей». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

Как заявила официальная представительница госдепартамента США, Белый дом намерен действовать в соответствии с американским законом о химическом и биологическом оружии, которые требует введения нового пакета санкций против РФ.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который предписывает дополнительные санкции», ― отметила она.

Науэрт подтвердила, что Белый дом принял решение считать, будто бы Россия не выполнила условия США, касающиеся этого американского закона. Согласно данному закону, США могут ввести второй пакет санкций против России. О вступлении первого пакета ограничительных мер в силу было объявлено 27 августа.

Поводом для экономических санкций против РФ стало якобы имевшее место отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в причастности к которому была обвинена Россия. Вашингтон и Лондон не предоставили убедительных доказательств «вины» Москвы и категорически отказались сотрудничать в расследовании данного инцидента.