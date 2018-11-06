Актриса из сериала «Интерны» скончалась в Москве
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Москва, 6 ноября. В Москве на 71-м году жизни скончалась актриса Московского Театра юного зрителя, заслуженная артистка России Наталья Корчагина. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Как сообщили в пресс-службе театра, похороны Корчагиной пройдут 8 ноября. Прощание с актрисой начнется в театре в 10.30 по московскому времени.
Корчагина выступала на сцене театра с 1974 год. Она также много снималась в кино – самыми известными ее ролями запомнились такие сериалы, как «Моя прекрасная няня» и «Интерны».
Горе. Ушла из жизни актриса нашего театра Наталья Корчагина. Заслуженная артистка России. Любим, скорбим. О дате прощания и похорон будет объявлено завтра.Gepostet von Театр МТЮЗ am Montag, 5. November 2018