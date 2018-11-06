Нацбанк Украины отозвал лицензию у российского «БМ Банка»

Киев, 6 ноября. Национальный банк Украины отозвал лицензию у входящего в группу ВТБ «БМ Банка».

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк 6 ноября отозвал лицензию у АО «БМ Банк», а также исключил организацию из госреестра банков. При этом в сообщении ведомства отмечается, что «банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица».

«БМ Банк» стал шестым финансовым учреждением, прекратившим на Украине свою работу «по собственной инициативе без ликвидации юридического лица».

Напомним, в марте прошлого года Украина ввела санкции в отношении всех пяти работающих в стране структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучки» ВТБ), Проминвестбанка («дочки» ВЭБа) и VS Банк («внучки» Сбербанка). Позднее санкции продлевались.

Украина вводит различные санкции против РФ, начиная с 2015 года. Правительство РФ 1 ноября ввело ответные меры. Как сообщали «Известия», аналитики считают, что ограничительные меры ударят по украинской гривне и фондовому рынку страны.