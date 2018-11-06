Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Нацбанк Украины отозвал лицензию у российского «БМ Банка»

272
0 Оставить комментарий

Нацбанк Украины отозвал лицензию у российского «БМ Банка»

Киев, 6 ноября. Национальный банк Украины отозвал лицензию у входящего в группу ВТБ «БМ Банка». 

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк 6 ноября отозвал лицензию у АО «БМ Банк», а также исключил организацию из госреестра банков. При этом в сообщении ведомства отмечается, что «банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица».

«БМ Банк» стал шестым финансовым учреждением, прекратившим на Украине свою работу «по собственной инициативе без ликвидации юридического лица».

Напомним, в марте прошлого года Украина ввела санкции в отношении всех пяти работающих в стране структур российских госбанков — украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучки» ВТБ), Проминвестбанка («дочки» ВЭБа) и VS Банк («внучки» Сбербанка). Позднее санкции продлевались.

Украина вводит различные санкции против РФ, начиная с 2015 года. Правительство РФ 1 ноября ввело ответные меры. Как сообщали «Известия», аналитики считают, что ограничительные меры ударят по украинской гривне и фондовому рынку страны.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.