МИД Эквадора напомнил, что ждет визита Путина в страну

Москва, 6 ноября. Заместитель министра иностранных дел Эквадора Андрес Теран напомнил о приглашении посетить страну, которое было направлено российскому президенту Владимиру Путину.

Теран прибыл в Москву в этот вторник, чтобы обсудить ряд международных проблем со своим российским коллегой Сергеем Рябковым. Кроме того, два дипломата в ходе беседы подняли вопросы двустороннего сотрудничества.

Во время встречи Теран напомнил о приглашении для Владимира Путина, которое было направлено российскому лидеру президентом Эквадора Ленином Морено. В нем эквадорский президент пригласил своего российского коллегу посетить Эквадор в 2019 году.

Напомним, что в начале лета в Москву посетила спикер Национальной ассамблеи Республики Эквадор Элисабет Кабесас Герреро. Она тоже напомнила, что власти Эквадора очень ждут визита российского лидера.