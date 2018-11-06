Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД Эквадора напомнил, что ждет визита Путина в страну

202
0 Оставить комментарий

МИД Эквадора напомнил, что ждет визита Путина в страну

Москва, 6 ноября. Заместитель министра иностранных дел Эквадора Андрес Теран напомнил о приглашении посетить страну, которое было направлено российскому президенту Владимиру Путину.

Теран прибыл в Москву в этот вторник, чтобы обсудить ряд международных проблем со своим российским коллегой Сергеем Рябковым. Кроме того, два дипломата в ходе беседы подняли вопросы двустороннего сотрудничества.

Во время встречи Теран напомнил о приглашении для Владимира Путина, которое было направлено российскому лидеру президентом Эквадора Ленином Морено. В нем эквадорский президент пригласил своего российского коллегу посетить Эквадор в 2019 году.

Напомним, что в начале лета в Москву посетила спикер Национальной ассамблеи Республики Эквадор Элисабет Кабесас Герреро. Она тоже напомнила, что власти Эквадора очень ждут визита российского лидера.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.