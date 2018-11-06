Донбасс: Киев отказался устранить нарушения соглашения о разведении сил 

Донецк, 6 ноября. Киев отказался устранить зафиксированные ОБСЕ нарушения соглашения о разведении сил и средств в Донбассе, сообщила полпред Донецкой народной республики в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Соглашение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано в 2016 году контактной группой по урегулированию ситуации. В Станице Луганской отвод сил неоднократно срывался. Позднее миссия ОБСЕ подтвердила данные ДНР о нарушении украинской стороной договоренностей.

Как сообщает МИД ДНР, во вторник состоялось заседание подгруппы по безопасности в Минске. Как сообщила Никонорова, поставить точку в обсуждении рамочного соглашения о разведении сил не удалось. По ее словам, представители республики предложили устранить зафиксированные нарушения. Однако представители украинской делегации отказались принять данное предложение.

Утром во вторник сообщалось, что за сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе. Киевские силовики выпустили по территории ДНР 20 мин, при обстреле они применяли гранатометы, вооружение БМП и стрелковое оружие.