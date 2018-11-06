Девушка, изнасилованная в Уфе, была пьяна в момент инцидента ― СМИ

Уфа, 6 ноября. Девушка-дознаватель, работавшая в полиции Уфы, во время изнасилования находилась в состоянии алкогольного опьянения и не помнит подробностей инцидента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в следственных органах Башкирии.

Инцидент произошел 30 октября. По словам потерпевшей, она была изнасилована тремя сотрудниками полиции в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

«Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося», ― сообщил РИА Новости источник в следственных органах.

Также эксперты установили, что синяки на теле девушки не носят насильственного характера. Предполагается, что потерпевшая вступала в сексуальные отношения лишь с двумя подозреваемыми – третьего в этот момент в здании не было.

Напомним, что после того как об инциденте написали СМИ, руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Кроме того, было открыто уголовное дело о групповом изнасиловании.