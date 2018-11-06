Трампу организовали «оперативный штаб» для наблюдения за выборами
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Вашингтон, 6 ноября. Помощники и советники американского президента Дональда Трампа организовали для него «оперативный штаб» для наблюдения за результатами промежуточных выборов в США.
Глава Белого дома 6 ноября в течение всего дня будет следить за ходом выборов. На этот день у него не запланировано никаких мероприятий. Советники и помощники Трампа также станут наблюдать за ходом голосования и докладывать Трампу о результатах. Об этом сообщает телеканал CNN.
Напомним, что первые предварительные итоги голосования в штатах на выборах в США ожидаются в 02.00.
Главной интригой является то, смогут ли представители Демократической партии перехватить у республиканцев контроль над Палатой представителей конгресса.