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Сирия: замглавы МИД РФ обсудил с послом САР создание конституционного комитета

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Сирия: замглавы МИД РФ обсудил с послом САР создание конституционного комитета

Москва, 6 ноября. В ходе встречи представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и посла Сирии в Москве Рияда Хаддада обсуждался вопрос формирования конституционного комитета, а также возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в САР и вокруг нее, включая проблематику формирования конституционного комитета и возвращения в свои дома сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц», ― гласит сообщение МИД.

Отмечается, что обе стороны уделили особое внимание ряду конкретных вопросов, касающихся развития российско-сирийского взаимодействия, включая эффективное задействование возможностей российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, что в 30 января этого года в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога. На нем было принято решение о формировании  конституционного комитета, задачей которого станет подготовка поправок в конституцию САР.

Автор: Антон Зарубин
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