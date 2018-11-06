Саудовские офицеры заблокировали доступ к камерам наблюдения после убийства Хашукджи

Анкара, 6 ноября. Служба безопасности посольства Саудовской Аравии заблокировала записи с камер видеонаблюдения после убийства Джамаля Хашукджи.

Сотрудники службы безопасности консульства Саудовской Аравии зашифровали записи с камер наружного наблюдения 6 октября. Доступ к камерам был у турецких полицейских. Однако саудовские офицеры зашифровали записи, которые были сделаны в день убийства журналиста, об этом сообщает газета Sabah cо ссылкой на источник в турецкой разведке.

Однако, турецкие силовики посмотрели видеозаписи накануне их зашифровки 5 октября. Также они смогли вернуть доступ к записям, взломав пароль доступа к системе видеонаблюдения.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Buzzfeed, Джамаля Хашукджи могли убить американские наемники. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Скотт Рикард.

По его словам, США использует «отряды смерти» — элитных наемников, которые действуют на Ближнем Востоке для ликвидации неугодных. По его словам, официально они никак не связаны с властями США, однако они могут пользоваться американской инфраструктурой, а в случае сложной ситуации спрятаться в посольстве США.

Рикард уверен ,что Хашукджи уничтожили «отряды смерти».

«Джамаль Хашукджи не просто безобидный журналист, он работал на своего дядю — саудовского миллиардера и одного из крупнейших поставщиков оружия Аднана Хашукджи», — заявил Рикард в беседе с Buzzfeed.

Напомним, что Джамаля Хашукджи убили 2 октября в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Эр-Рияд признал убийство журналиста 20 октября. Прокурор Саудовской Аравии арестовал по этому делу 18 человек. В Саудовской Аравии заявили, что журналиста убили во время ссоры с сотрудниками консульства.

Тело Хашкуджи не найдено до сих пор. Турецкие власти утверждают, что его растворили в кислоте.