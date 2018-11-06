Луценко заявил, что депутаты Рады одобряют его работу в Генпрокуратуре
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Киев, 6 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутаты Верховной рады одобряют его деятельность в ведомстве.
Во вторник, 6 ноября, Луценко выступил в Верховной раде с отчетом по расследованию убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Генпрокурор также заявил, что намерен покинуть пост и предложил депутатам проголосовать по этому вопросу. Уход Луценко поддержали 38 депутатов из необходимых 226 голосов в поддержку.
По словам Луценко, результат свидетельствует о том, что депутаты поддерживают его работу в Генпрокуратуре.
«38 голосов за мою отставку — это вотум доверия и сигнал того, что депутаты, так же, как и я, считают, что реформа прокуратуры и правоохранительной системы должна быть продолжена», — объявил он.