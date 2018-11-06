Луценко заявил, что депутаты Рады одобряют его работу в Генпрокуратуре

Киев, 6 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутаты Верховной рады одобряют его деятельность в ведомстве.

Во вторник, 6 ноября, Луценко выступил в Верховной раде с отчетом по расследованию убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Генпрокурор также заявил, что намерен покинуть пост и предложил депутатам проголосовать по этому вопросу. Уход Луценко поддержали 38 депутатов из необходимых 226 голосов в поддержку.

По словам Луценко, результат свидетельствует о том, что депутаты поддерживают его работу в Генпрокуратуре.