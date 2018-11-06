В посольстве РФ рассказали, как Лондон ограничивает контакты общественности с дипмиссией

Лондон, 6 ноября. Правительство Великобритании предпринимает активные меры для минимизации контактов общественности с российским посольством в Лондоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского дипломатического представительства, прокомментировав недавний материал в британских СМИ, где утверждалось, что «половина проживающих в Лондоне россиян» якобы работают на российские спецслужбы.

«Появление подобных материалов является новым элементом кампании давления на наше посольство в Лондоне с целью побудить как британцев, так и россиян минимизировать контакты с нами», ― заявил российский дипломат.

Он напомнил, что британскому посольству в Москве подобных препон не создают. По словам представителя российского посольства, статья о якобы существующих контактах российской диаспоры в Лондоне со спецслужбами использовала данные из доклада НПО «Общество Генри Джексона», которое известно своей открытой антироссийской направленностью. При этом, британские СМИ дальше искажают и без того неточные данные доклада, пытаясь убедить читателей в том, что «в Лондоне работает 75 тысяч российских агентов».

Напомним, что материалы о якобы имеющих место контактах граждан РФ, проживающих в Лондоне, с российскими спецслужбами, были опубликованы газетами Daily Telegraph, Sun и Daily Star.