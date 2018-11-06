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ФСИН объяснила появление фото, на которых осужденный член банды Цапков ест икру и крабов

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ФСИН объяснила появление фото, на которых осужденный член банды Цапков ест икру и крабов

Москва, 6 ноября. В Сети появились фотографии, на который осужденный на 20 лет колонии строгого режима Вячеслав Цеповяз ест икру, крабов и шашлык. В пресс-службе УФСИН России по Амурской области прокомментировали этот снимок.

Как оказалось, фотография подлинная. Осужденный по делу о массовом убийстве в станице Кущевской действительно фотографировался с икрой, крабами и с мобильным телефоном в руках. Однако снимок был сделан три года назад.

ФСИН объяснила появление фото, на которых осужденный член банды Цапков ест икру и крабов

В ФСИН констатировали, что была проведена служебная проверка после публикации снимка в Сети.

«Установлено, что данные фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году»,  — констатировали в ведомстве.

Материалы проверки уже переданы в следственные органы.

Напомним, членов банды Цапков осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года.

Автор: Катерина Иванова
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