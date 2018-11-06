«Зенит», кот Ахилл и ПДД – необычный урок по безопасности дорожного движения в Петербурге. ФАН-ТВ

В гимназии им. Сервантеса прошел классный час по ПДД для школьников. Мероприятие посетили игроки ФК «Зенит» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси, а также кот-оракул Ахилл. Звездные гости рассказали ребятам о правилах безопасности дорожного движения.

В Санкт-Петербурге в гимназии им. Сервантеса в рамках акции «Видимость на 5» прошел классный час по ПДД для школьников.

«Суть мероприятия заключается в том, чтобы популяризировать среди детей использование светоотражающих элементов, которые необходимо носить на одежде», – рассказал Андрей Козак, старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности.

Мероприятие посетили известные игроки футбольного клуба «Зенит» Леандро Паредес и Себастьян Дриусси. Также на уроке присутствовал не менее знаменитый кот-оракул Ахилл. Звездные гости рассказали ребятам о правилах безопасности дорожного движения.

«Я надеюсь, что Ахилл помогает ребятам воспринять серьезную информацию. Сделал он ее, наверное, более белой и пушистой. И своим примером показал, что нужно носить светоотражающие полоски», – рассказала Анна Кондратьева, хозяйка кота-оракула Ахилла.

Дети участвовали в викторине на знание ПДД и получали призы с автографами от своих кумиров.