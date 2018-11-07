Сирия, 7 ноября. Израиль заявил о готовности уничтожить российские комплексы С-300 в Сирии. Курды заключили сделку с террористами в провинции Дейр-эз-Зор. ИГ1 заявило об организации взрыва в Манбидже в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили оставшиеся от боевиков СВУ в провинции Алеппо; вели ответный огонь по укрепрайонам исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: заявило об организации взрыва в Манбидже в северо-восточной части Алеппо; заключило сделку с курдами в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась КПП в ходе столкновений с «Харас Ад-Дин» юго-восточнее Идлиба.

Курды: заявляли о гибели десятков боевиков ИГ в районе Хаджина на юго-востоке САР; подозреваются в расстреле отца бывшего эмира ИГ в Дейр-эз-Зоре; арестовали местного активиста в Хасаке; подверглись обстрелам Турции на сирийско-турецкой границе.

Международная коалиция: проводила обучение курдов в районе Манбиджа в Алеппо; продолжила патрулировать приграничные с Турцией территории.

ВС Ирака: задержали девять боевиков ИГ в городе Мосул в провинции Ниневия; перебросили войска в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Министр по делам национального наследия Государства Израиль Зеэв Элькин выступил с заявлением о том, что вооруженные силы Израиля не преминут уничтожить ЗРК С-300, переданные военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) Российской Федерацией. Политический деятель отметил, что это произойдет в случае ударов сил САР по военным самолетам израильских ВВС в воздушном пространстве страны. Как сообщалось ранее, о налаживании поставок комплексов С-300 в Сирию стало известно после объявления Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Таким образом, Россия намеревается избежать повторения ситуаций, подобных инциденту 18 сентября, когда был сбит российский самолет Ил-20, которым «прикрывались» истребители авиации Израиля.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки силы международного альянса во главе с Соединенными Штатами продолжили оказывать поддержку курдским радикалам на северо-востоке региона. Как передавал военный источник в сети Twitter (shervanderwish), очередная партия бойцов «Военного совета Манбиджа» прошла курс обучения у американских военных на северо-востоке региона. Кроме того, подразделения США продолжили патрулировать приграничные районы у города Кобани, с целью препятствовать возможным нападениям турецких вооруженных сил. Напомним, это противоречит условиям Манбиджского соглашения, которое было заключено после переговоров между главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу и бывшим госсекретарем США Майком Помпео. Напомним, в рамках «дорожной карты», одобренной обеими сторонами, курдские вооруженные формирования должны были покинуть Манбидж до начала осени, однако вместо этого силы SDF приступили к возведению новых укреплений.

Во второй половине дня на юго-востоке провинции произошел взрыв. Ответственность за его организацию взяли на себя террористы «Исламского государства». Согласно информации медиапортала «Аль-Амак», подконтрольного ИГИЛ1, при взрыве был уничтожен автомобиль, в котором находился глава разведки «Демократических сил Сирии»**** (SDF).

В провинции вновь прошли работы по ликвидации боеприпасов, оставшихся после выхода боевиков. По данным Telegram-канала (Syria_2_4), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) уничтожили СВУ, найденные в окрестностях города Масакана на востоке региона, а также в квартале Ар-Рамуса в южной части города Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке региона накануне продолжала нарастать напряженность. Как передавал в сети Twitter военный источник (IntelTweet), ссылаясь на данные курдских СМИ, во время вооруженных столкновений с «Демократическими силами Сирии» (SDF) были убиты десятки террористов ИГ. Однако местные источники публиковали противоположенные сведения, заявляя о потерях со стороны курдских отрядов. Напомним, джихадисты террористической группировки организовали контрнаступление после того, как курды объявили о прекращении наступления в Дейр-эз-Зоре и переброске сил на север Сирийской Арабской Республики (САР).

На оккупированных «демократическими силами» территориях произошло нападение на одного из членов семьи бывшего эмира ИГИЛ. По сведениям Twitter-канала (Souria4Syrians), отца террориста расстреляли неизвестные недалеко от его собственного дома. При этом его причастность к ИГИЛ доказана не была. Местные активисты подозревают, что убийство было совершено курдскими радикалами.

На границу с Дейр-эз-Зором продолжили стягиваться подкрепления вооруженных сил Ирака и «Хашд Аш-Шааби». Агентство новостей Al Masdar News передавало, что у иракского города Аль-Каим, находящегося на западе провинции Аль-Анбар, были развернуты около 30 тысяч иракских солдат. Отмечалось, что позиции армии Ирака и боевиков ИГИЛ разделяют около пяти километров. Позднее бойцы Сил народной мобилизации заняли юго-западные окраины провинции, оставленные курдами.

Вечером стало известно о сделке, заключенной террористами и силами SDF. Согласно сведениям военных источников AMN, джихадисты выпустили 11 курдских бойцов в обмен на продовольствие и медикаменты, которые были доставлены курдами в город Аш-Шаафа.

Провинция Идлиб

В Идлибе вновь вспыхнули междоусобицы в рядах вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что сперва разворачивались бои между бывшими союзниками — «Тахрир Аш-Шам» и «Харас Ад-Дин» — в результате чего «Джебхат Ан-Нусра»1*** утратила контроль над одним из опорных пунктов вблизи города Серакиб. Позднее также фиксировались стычки между «Тахрир Аш-Шам» и одним из формирований коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», поддерживаемой Турцией. По данным новостного портала Al Manar News, ряд протурецких исламистов были арестованы.

На юге региона в городе Джиср Аш-Шугур произошло нападение на одного из активистов. Военные источники AMN передавали, что неизвестные открыли огонь в сторону корреспондента местной газеты, его дальнейшая судьба неизвестна.

Провинция Хама

На севере Хамы в течение дня не прекращались перестрелки между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного портала Jisr TV, в ответ на обстрелы джихадистов артиллерийские дивизионы правительственных сил нанесли удары по зонам дислокации отрядов террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»***. Войска САР вели огонь по позициям радикалов на подступах к населенным пунктам Аз-Закат, Мурек, Таль Сахр и Аль-Латамина. Информации о нанесенном боевикам уроне все еще не поступало. Напомним, продолжающиеся провокационные обстрелы исламистов являются нарушением режима тишины, который действует в демилитаризованной зоне, сформированной на границах бывшего района деэскалации.

Провинция Хасака

Информационный портал Syrian Network for Human Rights передавал, что в Хасаке возобновились задержания гражданских лиц, подозреваемых в нелояльности к так называемому курдскому правительству. Сообщалось, что члены «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали и увезли в неизвестном направлении одного и местных активистов, проживающего в деревне Аль-Кабира. Предполагалось, что задержанный высказывал недовольство проводимой курдами антинародной политикой.

Один из перемещенных лиц скончался в курдском лагере для беженцев «Ас-Садд», находящемся вблизи американской военной базы в Аш-Шаддади. По информации агентства новостей Al Manar News, это произошло вследствие некачественного оказания медуслуг, что в очередной раз свидетельствует о тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся на оккупированных курдами территориях.

Вечером на сирийско-турецкой границе вновь отмечались обстрелы со стороны вооруженных сил Турции. По ударом оказались опорные пункты курдов у города Рас Аль-Айн, передавал новостной портал Step News Agency.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)