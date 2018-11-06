Сирия, 6 ноября. Курды заключили сделку с террористами ИГ1 в Дейр-эз-Зоре. ВС Турции вновь обстреляли северные районы Хасаки. Новые междоусобные стычки боевиков произошли в провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками северо-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: освободило 11 курдских бойцов в обмен на продовольствие и медикаменты в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: пыталась приблизиться к позициям САА в Хаме; арестовала нескольких протурецких боевиков в провинции Идлиб.

Курды: подверглись обстрелам ВС Турции в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

На северо-западе от административного центра провинции вновь отмечаются столкновения между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает в социальной сети Twitter военный источник (dorarsite), перестрелки происходят недалеко от турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Анадан. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Известно, что инициаторами стычек выступили джихадисты незаконных вооруженных формирований, базирующиеся у линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Хомс

По данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), машины гуманитарного конвоя ООН, доставившие гумпомощь в лагерь для беженцев «Рукбан», начали покидать его. В то же время часть сотрудников Сирийского красного полумесяца все еще работают на объекте, проводя вакцинацию детей и распределяя наборы с продовольствием среди перемещенных лиц, передает интернет-портал движения Syrian Arab Red Crescent. Накануне впервые с января в «Рукбан» удалось направить гумконвой в сопровождении военной полиции РФ, которая обеспечила безопасную доставку груза. Напомним, лагерь находится в оккупированной США «зоне безопасности» на юге Хомса, где беспрепятственно действуют группировки вооруженной оппозиции, вследствие чего доставка помощи значительно осложняется. Более того, ранее один из пленных террористов «Исламского государства» также заявил о том, что проходил обучение у американских специалистов в районе базы «Ат-Танф».

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что проамериканские «Демократические силы Сирии»**** (SDF) заключили соглашение с террористами «Исламского государства» при посредничестве Соединенных Штатов. Отмечается, что этому предшествовала встреча между лидерами боевиков и курдов, в ходе которой противники обсудили возможность проведения обмена пленными. Об этом сообщает информационное агентство Al Masdar News. Террористы освободили 11 курдских радикалов, в свою очередь курды доставили продовольствие и медикаменты в город Аш-Шаафа, оккупированный силами террористической группировки.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Manar News сообщает о том, что радикалы возглавляемой «Ан-Нусрой»*** антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам» арестовали нескольких боевиков протурецкого формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» в населенном пункте Кафр Баттых. Предполагается, что задержанные были заподозрены в лояльности к Меморандуму о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, в рамках которого все группировки должны были вывести свои отряды и тяжелое вооружение из 20-километровой области на границах «Большого Идлиба». Напомним, данное соглашение было заключено после встречи между главами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 17 сентября.

Провинция Хама

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вновь столкнулись с агрессией со стороны исламистов радикальных формирований вооруженной оппозиции. Интернет-портал Al Masdar News сообщает о том, что боевики «Тахрир Аш-Шам» предприняли попытку приблизиться к линии разграничения сил с правительственными войсками в демилитаризованной зоне, однако были замечены солдатами САА. Оппозиционные СМИ заявляют о том, что во время столкновений ранения получили 8 сирийских военнослужащих, однако данная информация не получила подтверждения от официальных СМИ. В свою очередь силы САР нанесли удары по военным объектам радикалов вблизи города Хирбет Ан-Накус, расположенного на северо-западе региона. Кроме того, под огнем САА оказались укрепления джихадистов на юго-востоке соседнего Идлиба в районе населенных пунктов Ат-Тамания и Сукейк.

Провинция Хасака

Турецкие вооруженные силы возобновили обстрелы северных окраин провинции. Как передает новостной портал Step News Agency, артиллерийские дивизионы турецкой армии нанесли удары по одному из объектов сельскохозяйственного назначения в городе Рас Аль-Айн. Кроме того, под ударом оказались оборонительные сооружения «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе

населенного пункта Телль Джихан, расположенного недалеко от города Аль-Камышлы. Тем не менее потерь в живой силе курды не понесли. Напомним, ранее сообщалось о том, что Анкара в скором времени начнет наступление на позиции курдских отрядов, с целью обезопасить себя от возможных вылазок террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), с деятельностью которой, по данным Турции, также связаны Отряды народной самообороны (YPG) и SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)