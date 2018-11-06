СМИ сообщили об увольнении чиновницы кабмина за разглашение конфиденциальной переписки
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Москва, 6 ноября. Сотрудницу аппарата правительства РФ уволили за передачу журналистам служебной переписки
В аппарате правительства начали служебную проверку после того, как обнаружили в одной из газет публикацию внутренней служебной переписки, об этом сообщает источник ТАСС.
По его словам, женщине может грозить уголовное дело.
«Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,— сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как сообщает «Царьград», приказ на увольнение чиновницы уже подписан.