СМИ сообщили об увольнении чиновницы кабмина за разглашение конфиденциальной переписки

Москва, 6 ноября. Сотрудницу аппарата правительства РФ уволили за передачу журналистам служебной переписки

В аппарате правительства начали служебную проверку после того, как обнаружили в одной из газет публикацию внутренней служебной переписки, об этом сообщает источник ТАСС.

По его словам, женщине может грозить уголовное дело.

«Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела»,— сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщает «Царьград», приказ на увольнение чиновницы уже подписан.