Москва, 6 ноября. Военно-техническое сотрудничество России со странами бывшего СССР, Африки имеет стратегическую роль, заявил полковник в отставке, заведующий кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Военно-техническое сотрудничество (ВТС) в последние годы стало важным инструментом внешней политики России. Страна расширила свое сотрудничество с другими странами, включив в список партнеров Сирию, Ливию, Судан, ЦАР и другие государства.

Кошкин отметил, что с помощью ВТС Россия решает проблемы своей национальной безопасности.

Он констатировал, что сотрудничество по линии ВТС сближает страны, а значит становится основой для их взаимодействия в других сферах. Так, сотрудничество с Белоруссией укрепляет калининградский анклав и позволяет России держать оборону против сил НАТО. Взаимодействие с Арменией позволяет стабилизировать ситуацию на кавказских границах России, где борьба с терроризмом остается актуальной.

«Поэтому Россия здесь строит свое военно-техническое сотрудничество для нейтрализации тех угроз, которые мы сегодня имеем от Афганистана, — приводит слова Кокшина «Экономика сегодня», — и это, естественно, полностью соответствует нашим национальным интересам».

Эксперт отмечает, что с этой целью Россия налаживает и сотрудничество с африканскими странами. Перед государствами стоит общая цель — борьба с международным терроризмом.