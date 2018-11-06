СК РФ начал проверку из-за хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Смоленской области

Смоленская область, 6 ноября. Следователи выясняют обстоятельства происшествия в многоквартирном доме в поселке Пригорское в Смоленской области.

Как сообщили в МЧС по Смоленской области, в здании произошло обрушение внутренних перекрытий квартир и балконов на шестом этаже. Кроме того, в части квартир произошел пожар.

На место происшествия выехали следователи СК РФ, а также сотрудники отдела криминалистки, проводится доследственная проверка.

Как сообщает телеканал «360», очевидцы происшествия уверены ,что взрыв газа произошел из-за утечки бытового газа. Жительница поселка Пригорское Екатерина заявила, что по дому пошли трещины. По ее словам, в соседней новостройке, которая расположена рядом вылетели стекла.

Местная жительница Анна рассказала журналистам, что услышала сильный шум, а когда выбежала в коридор, то увидела везде разломанные кирпичи.

«Везде стекло — сильно и далеко вылетели камни и перегородки», — рассказала она телеканалу «360».

По ее словам, экстренные службы оперативно приехали на место происшествия.

«Вынесли на носилках только одного человека — мужчину. Скорее всего, он и был в этой квартире. Его балкон упал на мою машину», —сообщила Анна.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало подробности инцидента.

Как ранее сообщало «Утро.ру», ЧП произошло в поселке Пригорское в 17.00 по местному времени. По предварительной версии, в здании произошел хлопок бытового газа