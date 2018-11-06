В Ярославле сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь упавшему с крыши рабочему

Ярославль, 6 ноября. Сотрудники Росгвардии оказали помощь рабочему, который упал с крыши дома. Инцидент произошел в Ярославле на улице Добрынина.

Рабочий выполнял работы по ремонту кровли жилого 5-этажного дома и сорвался вниз. Его крики услышали сотрудники Управления Росгвардии по Ярославской области, здание которой находится рядом 5-этажным домом.

На месте происшествия они обнаружили пострадавшего мужчину. До прибытия скорой помощи начальник группы медицинского обеспечения ведомства лейтенант полиции Валерий Николаев оказал рабочему доврачебную помощь. Он наложил шину на поврежденную ногу, а также воротник Шанца на шею.

Пострадавшего жителя Ярославля доставили в городскую больницу. Мужчине была сделана операция.