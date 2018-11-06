Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В Ярославле сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь упавшему с крыши рабочему

62
0 Оставить комментарий

В Ярославле сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь упавшему с крыши рабочему

Ярославль, 6 ноября. Сотрудники Росгвардии оказали помощь рабочему, который упал с крыши дома. Инцидент произошел в Ярославле на улице Добрынина.

Рабочий выполнял работы по ремонту кровли жилого 5-этажного дома и сорвался вниз. Его крики услышали сотрудники Управления Росгвардии по Ярославской области, здание которой находится рядом 5-этажным домом.

На месте происшествия они обнаружили пострадавшего мужчину. До прибытия скорой помощи начальник группы медицинского обеспечения ведомства лейтенант полиции Валерий Николаев оказал рабочему доврачебную помощь. Он наложил шину на поврежденную ногу, а также воротник Шанца на шею.

Пострадавшего жителя Ярославля доставили в городскую больницу. Мужчине была сделана операция.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.