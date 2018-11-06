Гражданам бояться нечего: общественники поддержали запрет на анонимное использование мессенджеров

В России утвердили новый порядок идентификации мессенджеров с помощью мобильного номера пользователей. Постановление опубликовали на официальном сайте исполнительного органа. Сервисами смогут пользоваться исключительно законные владельцы мобильных номеров. Новые правила вступят в силу через 180 дней.

Отметим, что вся ответственность за проверку информации о правильности номера будет лежать на руководстве того или иного мессенджера.

Сотовые операторы должны будут обрабатывать запрос в течение двадцати минут, также они будут хранить информацию о том, в каких именно приложениях общаются их клиенты. Идентификацию необходимо будет пройти тем, кто уже пользуется приложениями, но информация оператора и сервиса не совпадает.

Основатель проекта «Чистый Интернет» Роман Волошин, комментируя Федеральному агентству новостей нововведение, отметил, что оно полностью соответствует практике зарубежных стран. К тому же данная мера нацелена исключительно на повышение уровня безопасности.

«Что касается любых мер, которые сейчас принимаются, чтобы произошла идентификация, — они вынужденные. К тому же в большинстве цивилизованных стран такая норма является обязательной и обычной», — отметил эксперт.

По мнению собеседника агентства, люди зря переживают, что данное постановление означает бесконтрольный доступ к персональным данным.

«Если люди уже озвучили какую-то позицию, надо, чтобы было понятно, кто это — Иванов, Петров или Сидоров. Это необходимо, чтобы обеспечить прежде всего безопасность наших граждан. Я не понимаю, чего многие боятся: такое ощущение, что каждый через раз звонит в школу и «минирует ее» или пишет гадости. Беспокойство обычных граждан мне непонятно.

Бояться должны те, кто делает противозаконные вещи и те, кто занимается вредительством, имея по 10 аккаунтов для того, чтобы выполнять те или иные функции: распространять заказные статьи, работать для непонятных пабликов и так далее», — заключил эксперт.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что анонимное использование мессенджеров на мобильных и компьютерных устройствах серьезно препятствует расследованию преступлений.