Появилось уникальное видео полета двух Су-57 на низкой высоте

Москва, 6 ноября. Полет двух новейших истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) на низкой высоте попал на видео.

В Интернете опубликовано видео, на котором можно увидеть полет двух российских истребителей на довольно низкой высоте. При этом один из Су-57 во время маневра осуществляет еще и переворот в воздухе, в ходе которого «показывает брюхо».

Кадры были сделаны под Астраханью. Видеозапись, сделанную с рампы транспортного самолета АН-12, опубликовал телеканал «Звезда». Журналисты сравнили ПАК ФА с воздушной летающей тарелкой.

Ранее житель Хабаровска был осужден за распространение государственной тайны о Су-57.