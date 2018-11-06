Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Появилось уникальное видео полета двух Су-57 на низкой высоте

934
0 Оставить комментарий

Появилось уникальное видео полета двух Су-57 на низкой высоте

Москва, 6 ноября. Полет двух новейших истребителей пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) на низкой высоте попал на видео.

В Интернете опубликовано видео, на котором можно увидеть полет двух российских истребителей на довольно низкой высоте. При этом один из Су-57 во время маневра осуществляет еще и переворот в воздухе, в ходе которого «показывает брюхо».

Кадры были сделаны под Астраханью. Видеозапись, сделанную с рампы транспортного самолета АН-12, опубликовал телеканал «Звезда». Журналисты сравнили ПАК ФА с воздушной летающей тарелкой.

Ранее житель Хабаровска был осужден за распространение государственной тайны о Су-57.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.