Москва, 6 ноября. Украинская армия продолжает стягивать силы в Донбасс вопреки минским соглашениям. Об этом во вторник заявил постпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов по итогам последней встречи контактной группы.

«Среди прицельно применяемого ими вооружения продолжают фиксироваться не только стрелковое оружие, но и минометы калибра 82 и 120 миллиметров, боевые машины пехоты», — отметил он.

Грызлов подчеркнул, что Киев вот уже почти четыре года продолжает игнорировать минские соглашения и отказывается от политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Дипломат обратил внимание на символичную дату проведения встречи в Минске — 6 ноября. Именно в этот день 75 лет назад советские войска освободили Киев от немецко- фашистских захватчиков. Политик выразил надежду на то, что общая история поможет преодолеть разногласия по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе «Минск-2» был принят в феврале 2015 года. Он предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло почти четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.