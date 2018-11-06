Дерипаска не собирался на Всемирный экономический форум в Давосе

Москва, 6 ноября. Совладелец «Русала» бизнесмен Олег Дерипаска не приедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, Дерипаска отошел от управления бизнесом, поэтому не планирует посещать мероприятие.

«Олег Дерипаска не планировал ехать в Давос — он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысла», — сообщил источник.

Ранее издание Financial Times сообщило, что в экономическом форуме в Давосе не примут участие российские бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, а также глава ВТБ Андрей Костин. Они не получили приглашение, якобы в связи с обеспокоенностью международных организаций введением американских санкций против российских бизнесменов.

Напомним, что власти США ввели санкции против компании «Русал» 6 апреля. Американским бизнесменам и резидентам запрещено взаимодействовать с российской компаний, все ее активы в США подлежат заморозке.