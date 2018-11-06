«С какой пьяной радости?»: Соловьев объяснил американцу, почему РФ не будет слушаться США

Москва, 6 ноября. Власти США напрасно рассчитывают заставить Россию играть по своим правилам с помощью санкционного давления. Об этом во вторник заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев, полемизируя американским политологом Ариэлем Коэном.

Иностранный гость утверждает, что США давят Иран санкциями, чтобы заставить народ восстать против своего правителя. При этом американец признал, что подобная тактика вряд ли подействует в отношении Китая и России. Первая страна обладает слишком мощной экономикой, а вторая — ядерным оружием. Поэтому, вероятнее всего, Вашингтон будет пытаться договориться.

Соловьев со своей стороны заметил, что Соединенные Штаты часто указывают странам на их «неправильное поведение», совершенно игнорируя свои собственные многочисленные нарушения.

«А с какой пьяной радости мы должны слушать мнение американцев по поводу своего поведения? А не желают американцы присмотреться к тому, что они делают?» — возмутился телеведущий.

Журналист напомнил, что, согласно уставу ООН, ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела другого государства. Между тем, санкции, которые США вводят против Ирана и России, нельзя назвать ничем иным, как вмешательством, попыткой изменить политическую систему через экономические и административные рычаги. Таким образом, Америка в открытую нарушает основополагающий принцип международного права, сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, что накануне вступили в силу новые санкции США против Ирана. Введение санкций стало возможным после того, как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из уже согласованной и подписанной ядерной сделки, которая предполагала ограничение иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Великобритания уже осудила Вашингтон и заявила, что по-прежнему будет придерживаться достигнутых ранее договоренностей.