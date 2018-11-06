Мошенники во главе со «шпионом СБУ» украли у чиновника РФС более 1 млн долларов

Москва, 6 ноября. Высокопоставленный чиновник из Российского футбольного союза потерял более одного миллиона долларов, поверив группе мошенников, связанных с СБУ.

Имя чиновника, попавшего на уловку мошенников, хорошо известно в обществе. Он вхож в самые разные, в том числе, правительственные и бизнес-круги. Однако, по просьбе потерпевшего, его имя не будет раскрыто, и он будет обозначен как Иван Иванов.

Примерно в 2006 году Иванов познакомился с украинцем Александром Травниковым, который был представлен ему как якобы один из лучших финансистов своей страны.

Вскоре Травников со своими подельниками приехал в столицу и представился как вице-президент зарегистрированной на Украине Аэрокосмической ассоциации. Спустя некоторое время он связался с Ивановым и предложил ему поучаствовать в фантастически выгодном инвестиционном проекте, каким-то образом связанным с Екатеринбургским авиаремонтным заводом. Чиновник согласился и собрал у знакомых необходимую сумму — 1 миллион 100 тысяч долларов.

Больше Иванов своих денег не увидел. Кроме того, Травников продолжал приходить к нему на встречи и уверял, что все под контролем, просто необходимо разблокировать уже ушедший в Европу транш. Украинцу действительно удалось выманить у чиновника РФС еще 57 тысяч долларов.

Однако время шло, а деньги не возвращались. Травников перестал выходить на связь, а вскоре и вовсе заявил, что не потратил ни доллара из средств Иванова. Чиновник осознал, что столкнулся с мошенниками.

Возбудить уголовное дело удалось не сразу — то расследованием занимались подкупленные Травниковым люди, то следователи сами становились фигурантами дел. Мошенниками под руководством Травникова заинтересовалась и голландская прокуратура: как оказалось, российский чиновник был не единственным, кто поверил им и попал на деньги. Так, среди пострадавших оказался человек из окружения Гуса Хиддинка, который передал злоумышленникам шесть миллионов евро.

Близкий к силовым структурам источник сообщил News.ru, что подозревает связь Травникова и Службы безопасности Украины. По некоторым данным, украинец по заданию СБУ занимался расширением связей в России. Так, он появлялся в профессиональных и общественно-политических кругах, связанных с военной сферой, в частности посещал выставки, причем достаточно узко специализированные и закрытые для широкой публики.