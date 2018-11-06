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Стали известны подробности взрыва в многоквартирном доме в Смоленской области

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Стали известны подробности взрыва в многоквартирном доме в Смоленской области

Смоленская область, 6 ноября. В поселке Пригорское в Смоленской области  в 9-этажном доме произошел хлопок бытового газа.

Как передает Федеральное агентство новостей, к настоящему моменту известно о троих пострадавших. Все они находятся в областной клинической больнице в состоянии средней тяжести.

Причины инцидента пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы.

Автор: Денис Коробейников
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