Стали известны подробности взрыва в многоквартирном доме в Смоленской области

Смоленская область, 6 ноября. В поселке Пригорское в Смоленской области в 9-этажном доме произошел хлопок бытового газа.

Как передает Федеральное агентство новостей, к настоящему моменту известно о троих пострадавших. Все они находятся в областной клинической больнице в состоянии средней тяжести.

Причины инцидента пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших. На месте происшествия работают оперативные службы.