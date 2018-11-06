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ФАН-ТВ

Коррупция и терроризм – как бороться? В Москве обсудили безопасность россиян. ФАН-ТВ

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В Москве прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили вопросы, касающиеся правопорядка и деятельности органов власти. В числе участников дискуссии – представители Администрации Президента России, Министерства труда, МВД, Генпрокуратуры и Росгвардии. Главная тема – обеспечение общественной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан.

«В рамках мероприятий по противодействию преступлений коррупционной направленности особое внимание министерства уделяется мероприятиям, направленным на выявление пресечения и раскрытия преступлений данной категории. В результате принятых мер в январе-сентябре 2018 года подразделением правоохранительной системы выявлено 19,3 тысячи преступлений коррупционной направленности. Размер причиненного материального ущерба составил 45,8 миллиардов рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 30,3 миллиардов рублей», – рассказывает Артем Зорин, старший инспектор по особым поручениям ГУОООП МВД России.

Один из ключевых аспектов правовой безопасности россиян – борьба с коррупцией. Эксперты отмечают, что переломный период наступил с 2008 году, когда базовое законодательство стало существенно жестче. Документ, регламентирующий противодействия коррупции, создание профильного Совет при президенте страны, разработка национальной стратегии – за десять лет удалось добиться ощутимых результатов, но сегодня проблеме стали уделять еще больше внимания.Коррупция и терроризм – как бороться? В Москве обсудили безопасность россиян. ФАН-ТВ

«На первом этапе мы усилили карательную функцию государства, например, за взяточничество установили до 15 лет лишения свободы. Мы криминализировали посредничество во взяточничестве, с 1 января у нас заработал реестр коррупционеров. В советское время была доска почета и доска позора, вот у нас появилась доска позора. Каждый служащий, каждое лицо, которое обладает дискреционными полномочиями, если нарушает антикоррупционное законодательство, то попадает в этот реестр коррупционеров», – рассказывает Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Еще одна важная тема в повестке – физическая (в том числе антитеррористическая) безопасность граждан. Вспоминая недавнюю трагедию в Керчи, эксперты подчеркнули, необходимость усиления физической охраны в образовательных учреждениях и других местах массового скопления людей. Новые требования скоро станут обязательными. Представитель Генеральной прокуратуры Павел Хромушин рассказал, что после подобных происшествий всегда предлагаются новые инициативы для контроля безопасности.Коррупция и терроризм – как бороться? В Москве обсудили безопасность россиян. ФАН-ТВ

«Генеральная прокуратура в рамках своих полномочий обеспечивает надзор за исполнением законов и обязательных требований, которые предъявляются для обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания, в том числе в образовательных учреждениях. Внимание направлено на деятельность администрации образовательных учреждений: насколько ими предприняты меры для организации своевременной и эффективной охраны учебного заведения, насколько организованная система охраны соответствует предъявляемым законом требованиям в целях обеспечения безопасности детей», – рассказывает Павел Хромушин, представитель Генеральной прокуратуры.

По мнению участников дискуссии за последние пять лет законодательство стало более эффективным. А буква закона теперь более пластична, появилась возможность быстро реагировать и адаптировать правовые документы под решение возникающих проблем и новых вызовов. Однако «белые пятна» все же остаются. Одна из очень острых проблем, на которую законотворцы должны обратить внимание уже сегодня – несовершеннолетние граждане, их защита и ответственность в противоправных ситуациях. Этот вопрос сегодня активно рассматривается профильными ведомствами.

Автор: Анна Агибалова; Игорь Веретин
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