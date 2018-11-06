Коррупция и терроризм – как бороться? В Москве обсудили безопасность россиян. ФАН-ТВ

В Москве прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили вопросы, касающиеся правопорядка и деятельности органов власти. В числе участников дискуссии – представители Администрации Президента России, Министерства труда, МВД, Генпрокуратуры и Росгвардии. Главная тема – обеспечение общественной безопасности, защиты прав и законных интересов граждан.

«В рамках мероприятий по противодействию преступлений коррупционной направленности особое внимание министерства уделяется мероприятиям, направленным на выявление пресечения и раскрытия преступлений данной категории. В результате принятых мер в январе-сентябре 2018 года подразделением правоохранительной системы выявлено 19,3 тысячи преступлений коррупционной направленности. Размер причиненного материального ущерба составил 45,8 миллиардов рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму более 30,3 миллиардов рублей», – рассказывает Артем Зорин, старший инспектор по особым поручениям ГУОООП МВД России.

Один из ключевых аспектов правовой безопасности россиян – борьба с коррупцией. Эксперты отмечают, что переломный период наступил с 2008 году, когда базовое законодательство стало существенно жестче. Документ, регламентирующий противодействия коррупции, создание профильного Совет при президенте страны, разработка национальной стратегии – за десять лет удалось добиться ощутимых результатов, но сегодня проблеме стали уделять еще больше внимания.

«На первом этапе мы усилили карательную функцию государства, например, за взяточничество установили до 15 лет лишения свободы. Мы криминализировали посредничество во взяточничестве, с 1 января у нас заработал реестр коррупционеров. В советское время была доска почета и доска позора, вот у нас появилась доска позора. Каждый служащий, каждое лицо, которое обладает дискреционными полномочиями, если нарушает антикоррупционное законодательство, то попадает в этот реестр коррупционеров», – рассказывает Анатолий Выборный, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Еще одна важная тема в повестке – физическая (в том числе антитеррористическая) безопасность граждан. Вспоминая недавнюю трагедию в Керчи, эксперты подчеркнули, необходимость усиления физической охраны в образовательных учреждениях и других местах массового скопления людей. Новые требования скоро станут обязательными. Представитель Генеральной прокуратуры Павел Хромушин рассказал, что после подобных происшествий всегда предлагаются новые инициативы для контроля безопасности.

«Генеральная прокуратура в рамках своих полномочий обеспечивает надзор за исполнением законов и обязательных требований, которые предъявляются для обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания, в том числе в образовательных учреждениях. Внимание направлено на деятельность администрации образовательных учреждений: насколько ими предприняты меры для организации своевременной и эффективной охраны учебного заведения, насколько организованная система охраны соответствует предъявляемым законом требованиям в целях обеспечения безопасности детей», – рассказывает Павел Хромушин, представитель Генеральной прокуратуры.

По мнению участников дискуссии за последние пять лет законодательство стало более эффективным. А буква закона теперь более пластична, появилась возможность быстро реагировать и адаптировать правовые документы под решение возникающих проблем и новых вызовов. Однако «белые пятна» все же остаются. Одна из очень острых проблем, на которую законотворцы должны обратить внимание уже сегодня – несовершеннолетние граждане, их защита и ответственность в противоправных ситуациях. Этот вопрос сегодня активно рассматривается профильными ведомствами.