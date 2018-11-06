Ему рано думать о губернаторстве: в Совфеде посоветовали Ищенко начать карьеру с поселения

Москва, 6 ноября. Член Совета Федерации Светлана Горячева посоветовала снятому с губернаторских выборов в Приморье депутату Андрею Ищенко попробовать начать карьеру с главы поселения.

«Ему еще пока очень рано думать, чтобы руководить огромным регионом, потому что опыта управления у него нет. Лучше всего ему сейчас возглавить какое-нибудь поселение», — отметила она, отвечая на вопросы журналистов.

По словам сенатора, будучи главой поселения, Ищенко сможет научиться важнейшим для управленца вещам, поскольку ему нужно будет отвечать за фундаментальные вопросы — обеспечивать отопление, водоснабжение, водоотведение, заниматься озеленением.

Получив столь ценную школу, Ищенко сможет продолжить карьеру в роли главы района и со временем дойти до поста губернатора. Если же работа главы поселения окажется непосильной для политика, значит, он выбрал не ту профессию.

Ранее сообщалось, что партия КПРФ решила снять с выборов своего кандидата Андрея Ищенко, который баллотировался на пост губернатора Приморского края. Это произошло после того, как Ищенко и его оппонент Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушении избирательного законодательства, в результате чего избирком был вынужден отменить результаты голосования.

Как рассказал Федеральному агентству новостей политолог Иван Аркатов, решение коммунистов можно понять, поскольку Ищенко бросал тень на их репутацию. Однако остается открытым вопрос, почему его кандидатура прежде не вызывала у КПРФ вопросов, учитывая скандал с долгами депутата.