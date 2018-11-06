Хабаровчанина осудили за раскрытие гостайны о Су-57

Хабаровск, 6 ноября. Сотрудника авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре осудили за раскрытие государственной тайны о Су-57.

Завод является филиалом компании «Сухой». Хабаровский краевой суд приговорил Романа Дмитриева к 4,5 года колонии строгого режима за раскрытие гостайны.

Как стало известно, одним из видов допущенных им нарушений стали комментарии на форуме Airforce.ru. Как минимум в 3 из оставленных Дмитриевым 230 комментариев содержалась государственная тайна, в частности бортовые номера самолетов, их количество и страна, куда их планировалось экспортировать — Китай, передает ТАСС.

Пресс-секретарь юридического бюро «Команда 29» Екатерина Аренина уточнила, что комментарии Дмитриева были посвящены экспорту Су-35 и Су-57 в 2016–2020 годах. Мужчина устроился на завод в 2013 году слесарем, а затем был переведен на должность технолога по изготовлению трубопровода. Дмитриев получил третью, самую низкую, степень допуска к государственной тайне.