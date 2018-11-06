Взрыв произошел в жилом доме в Смоленской области: появилось видео
0 Оставить комментарий
Смоленская область, 6 ноября. В поселке Пригорское в многоквартирном доме произошел взрыв. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.
Как стало известно ФАН, в доме на улице Шкурлова взорвался газ. По предварительной информации, в одной из квартир произошла ссора разведенных супругов, во время которой мужчина открыл газ и поджег его. Квартиры в доме оборудованы единой системой отопления, в каждой установлены газовые котлы.
Пострадали четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии.
В настоящий момент периметр дома оцеплен, на месте работают оперативные службы, все люди эвакуированы из дома. Их планируют разместить в местном клубе.