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Взрыв произошел в жилом доме в Смоленской области: появилось видео

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Взрыв произошел в жилом доме в Смоленской области: появилось видео

Смоленская область, 6 ноября. В поселке Пригорское в многоквартирном доме произошел взрыв. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.

Как стало известно ФАН, в доме на улице Шкурлова взорвался газ. По предварительной информации, в одной из квартир произошла ссора разведенных супругов, во время которой мужчина открыл газ и поджег его. Квартиры в доме оборудованы единой системой отопления, в каждой установлены газовые котлы.

Пострадали четыре человека, двое находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент периметр дома оцеплен, на месте работают оперативные службы, все люди эвакуированы из дома. Их планируют разместить в местном клубе.

Автор: Денис Коробейников
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