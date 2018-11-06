Ссора в украинской элите: эксперты назвали причину истерической отставки Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой. В минувшее воскресенье она скончалась в больнице. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — заявил генпрокурор, выступая в Верховной раде.
Неадекватность, помноженная на скорый крах режима
Политолог, член экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что «истерическая отставка» Луценко — результат того, что режим Порошенко вступил в период неустойчивости.
«Луценко — один из самых доверенных силовиков Порошенко. Подав в отставку, он стал жаловаться чуть ли не на политические преследования. Смерть херсонской чиновницы вдруг стала причиной ссоры среди представителей украинской правящей элиты. Свою лепту внес и Петр Порошенко, который начал говорить о неотвратимости розыска виновных в нападении на бывшую активистку Майдана, хотя все нападавшие были известны и задержаны.
Неадекватность, помноженная на скорый крах режима, и привела к истерике Юрия Луценко. Кстати, не факт, что парламент примет отставку. Все это в киевском балагане может превратиться в фарс», — пояснил Игорь Рябов.
Политолог Юрий Якорь прокомментировал ФАН заявление Юрия Луценко.
«Это безусловный пиар, причем предвыборный. Юрий Луценко — один из соратников Юлии Тимошенко, и в этой ситуации ему не выгодно давать лишние политические очки ни Порошенко, ни Мустафе Найему. А понятно, что в такой «веселой» стране, как Украина, поводов для критики прокуратуры всегда будет предостаточно. Теперь критиковать придется кого-нибудь из соратников нынешнего президента», — заключил Юрий Якорь.