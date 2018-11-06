Ссора в украинской элите: эксперты назвали причину истерической отставки Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой. В минувшее воскресенье она скончалась в больнице. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе», — заявил генпрокурор, выступая в Верховной раде.

Неадекватность, помноженная на скорый крах режима

Политолог, член экспертно-консультативного совета при главе Крыма Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что «истерическая отставка» Луценко — результат того, что режим Порошенко вступил в период неустойчивости.

«Луценко — один из самых доверенных силовиков Порошенко. Подав в отставку, он стал жаловаться чуть ли не на политические преследования. Смерть херсонской чиновницы вдруг стала причиной ссоры среди представителей украинской правящей элиты. Свою лепту внес и Петр Порошенко, который начал говорить о неотвратимости розыска виновных в нападении на бывшую активистку Майдана, хотя все нападавшие были известны и задержаны.

Неадекватность, помноженная на скорый крах режима, и привела к истерике Юрия Луценко. Кстати, не факт, что парламент примет отставку. Все это в киевском балагане может превратиться в фарс», — пояснил Игорь Рябов.

Политолог Юрий Якорь прокомментировал ФАН заявление Юрия Луценко.