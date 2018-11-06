«Спасти Порошенко»: политолог объяснил заявление Луценко об отставке

Киев, 6 ноября. Руководитель фонда «Украинская политика», политолог Кость Бондаренко объяснил, для чего генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку.

Ранее Луценко во время своего выступления в Верховной раде сообщил, что подает в отставку. Отмечается, что такое решение генпрокурор принял из-за обвинений в недобросовестном расследовании убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

По мнению политолога, заявление Луценко об отставке обусловлены ситуацией, которая сложилась вокруг дела об убийстве активистки. А именно, отметил Бондаренко, из-за сообщений о возможной причастности к ее гибели людей из «Блока Петра Порошенко». Политолог добавил, что генпрокурор решился на такой шаг, чтобы переключить внимание с одной темы — поиска причастных к убийству Гандзюк и привлечение их к ответственности — на другую.

«Эти слова прозвучали для того, чтобы таким образом спасти Порошенко [президента Украины Петра Порошенко]», — написал политолог на сайте «Главред».

Бондаренко, напомнив, что Луценко знает все нюансы процедуры отставки, отметил, что этот процесс может затянуться. По словам политолога, его заявление об увольнении может рассматриваться в Раде на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, 4 ноября скончалась Гандзюк, на которую этим летом было совершено нападение. Чиновницу облили концентрированной серной кислотой. По словам Луценко, следствие по делу об убийстве активистки завершится в скором времени.